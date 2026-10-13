Atlético de Madrid - Manchester United, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Los de Simeone se miden de nuevo a un conjunto inglés con el objetivo de desquitarse de la derrota ante el Liverpool.

La segunda jornada de la liga de la UEFA Champions League continúa con varios encuentros verdaderamente emocionantes para la afición. En este sentido, uno de los que más expectación genera es, sin duda, el Atlético de Madrid contra el Manchester United. Y es que el conjunto rojiblanco lo dará todo para apuntarse una nueva victoria.

La plantilla de Diego Pablo Simeone sufrió un traspié durante la primera jornada contra el Liverpool. Es por ello que la inminente exhibición será crucial para asegurarse un puesto en la competición. Además, en esta ocasión cuenta con la ventaja de jugar en casa y con el apoyo de sus seguidores como mayor motivación desde las gradas.

Sin embargo, medirse contra el Manchester United puede resultar un verdadero inconveniente. Y es que el equipo inglés encara el partido tras establecerse como claro vencedor contra el Sabah Fútbol Kublu con un marcador 4-0. Es por ello que el encuentro obliga a ambos oponentes a darlo todo en el césped para lograr un nuevo éxito.