Tres días después de sumar su primera victoria en la Euroliga ante el Partizan de Belgrado, el Real Madrid tratará de aprovechar ese impulso para continuar el pleno de triunfos en la Liga Endesa con un nuevo partido en el Movistar Arena, este domingo (12.00), ante el Manresa.
Los de Pedro Martínez encontraron en el calor de los suyos su primera victoria continental, que ayudó a sofocar el incendio provocado por las tres derrotas consecutivas, en el peor arranque del club en la Euroliga.
Después de dos sufridas victorias en las dos primeras jornadas de la Liga ACB, la última de ellas como visitante y en la prórroga ante el Obradoiro, los blancos van directos a por el 3-0 en la competición doméstica.
Real Madrid - Manresa, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Liga Endesa
Los blancos buscan una nueva victoria después de su triunfo en la Euroliga.
Tres días después de sumar su primera victoria en la Euroliga ante el Partizan de Belgrado, el Real Madrid tratará de aprovechar ese impulso para continuar el pleno de triunfos en la Liga Endesa con un nuevo partido en el Movistar Arena, este domingo (12.00), ante el Manresa.