El conjunto blanco regresa del parón con la obligación de ganar para no perder la comba del Barça en la pelea por el título.

Real Madrid - Villarreal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para frenar las dudas y no descolgarse de la pelea por el liderato. El conjunto dirigido por Jose Mourinho llega a la cita condicionado por las ausencias en defensa de hombres como Militão, Mendy o el sancionado Huijsen, además de la baja de Rodrygo en ataque.

Pese a las polémicas que han rodeado al entorno blanco durante el parón internacional, los locales se encomendarán al desequilibrio de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior para reencontrarse con su mejor versión futbolística y ofrecer un triunfo convincente ante una afición que también celebrará el estreno del renovado césped del coliseo madridista.

Por su parte, el Villarreal desembarca en la capital de España instalado en una dinámica claramente ascendente y dispuesto a asaltar el feudo blanco.