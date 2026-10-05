Carlos Alcaraz y Jaume Munar se citan en las semifinales del ATP 500 de Tokio. El murciano busca revalidar la corona en suelo japonés, mientras que el balear firma un torneo brillante tras acceder desde la previa para asegurar un duelo 100% español.

Carlos Alcaraz - Jaume Munar, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del ATP 500 de Tokio

El enfrentamiento correspondiente a las semifinales del torneo ATP 500 de Tokio se disputa este lunes 5 de octubre de 2026. La cita tiene lugar en la pista central del Coliseo Ariake, el emblemático pabellón del Parque de Tenis de la capital japonesa.

El encuentro está programado a partir de las 09:00 horas (hora peninsular española) y se emite en directo por televisión a través de Movistar+ y la plataforma ATP Tennis TV.

En el apartado deportivo, la semifinal garantiza la presencia de un tenista español en el partido por el título. Carlos Alcaraz llega tras la retirada por lesión del canadiense Denis Shapovalov en cuartos de final, manteniendo sensaciones sólidas sobre pista dura.

Por su parte, Jaume Munar atraviesa una semana fantástica superando las rondas previas y doblegando en la fase anterior al francés Kyrian Jacquet. Se trata del quinto cara a cara profesional entre ambos tenistas.