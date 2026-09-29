El Valencia Basket se enfrenta este martes en el Roig Arena al Kosner Baskonia, en la segunda jornada de la Euroliga, en un encuentro en el que tratará de reaccionar y mejorar la imagen ofrecida en la derrota de este domingo ante el iLerna Lleida en el mimso escenario.



El conjunto ‘taronja’, que comenzó su andadura en la Euroliga con victoria ante el Besiktas en Estambul el pasado viernes, cayó en el Roig Arena ante el equipo ilerdense en la primera jornada de la Liga Endesa (100-105), en un partido en el que el técnico Xavi Albert criticó la puesta en escena y la inconsistencia de sus jugadores.

Su rival será un Baskonia que comenzó con mal pie la competición europea. El pasado jueves cayó en casa ante Olympiacos (89-106), aunque se rehizo para imponerse este domingo en la primera jornada de Liga al Recoletas Salud San Pablo Burgos en un partido decidido en los últimos segundos (97-98).