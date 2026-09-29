España - Croacia, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de Nations League

España y Croacia se verán las caras este martes en Sevilla en el Sánchez Pizjuán (20.45 horas), que no recibe a la selección desde hace once años, para dirimir el liderato del grupo A1 de la Liga de Naciones, en un partido marcado por el regreso a un estadio español del capitán croata, Luka Modric.



Modric, de 41 años, abandonó el Real Madrid en julio de 2025, después de ser el jugador con más títulos de su historia (28) en sus trece temporadas con la camiseta blanca, y emprendió una nueva etapa en el Milan y desde su marcha no ha vuelto a jugar en España.



Cuando parecía que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 iba a ser su adiós, el centrocampista de Zadar, 203 veces internacional con su país, sorprendió con su anuncio de que continuaba con la selección en paralelo a su segunda temporada en Italia.