El Real Madrid se enfrenta este martes al Anadolu Efes (19.00), entrenado por el español Pablo Laso, con el propósito de conseguir su primera victoria en la Euroliga, en una semana marcada por la doble jornada, en la que también viajará a Sofía (Bulgaria) para medirse el jueves al Hapoel Tel Aviv israelí.



Los de Pedro Martínez sufrieron hasta el final el domingo frente al Unicaja en el estreno en la Liga Endesa, pero sumaron el primer triunfo de la temporada en el Movistar Arena.

Hasta el momento, tres victorias y solo una derrota, en el debut europeo ante el Dubái Basketball (78-77), con situaciones similares al final de los partidos, resueltos tras finales apretados.