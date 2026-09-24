El base estadounidense, máximo anotador histórico de la Euroliga, terminaba contrato con el Mónaco, desmantelado por sus problemas económicos, y era una petición expresa de Xavi Pascual.

Pero tras llegar a un acuerdo con el jugador, la renuncia del técnico de Gavà cambió las prioridades del Barça, que descartó el fichaje.

La incertidumbre marca el presente de un Barça al que el inicio del curso le llega demasiado pronto. Aún verde en el plano colectivo, venció en el primer amistoso estival al MoraBanc Andorra (88-84), y ganó la Lliga Catalana con sendas victorias ante el propio Andorra (88-84), el Kids&Us Manresa (77-90) y el Ilerna Lleida (96-87).