Los vitorianos jugarán por primera vez en el Buesa Arena y será la séptima ocasión que se midan al conjunto de El Pireo en un estreno liguero.

Se da la circunstancia que los azulgranas no han logrado ganar nunca ante los griegos en la primera jornada.

Ambos conjuntos llegan a este duelo con derrota. Los dos han caído en la Supercopa, Olympiacos en la primera edición del trofeo de Euroliga y los vascos en su regreso a la de la Liga Endesa.

Paolo Galbiati seguirá sin contar con Alex Len, que continúa con “molestias físicas”, pero el club no ha dado más detalles sobre su situación personal.