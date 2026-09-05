Villarreal - Deportivo de La Coruña, La Liga

Villarreal - Deportivo de La Coruña, La Liga .

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Villarreal - Deportivo de la Coruña, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Villarreal disputará frente al Deportivo su primer partido como local de esta temporada, al que los castellonenses llegan necesitados de una victoria, tras no haber ganado todavía, frente a un rival invicto después de dos empates y una victoria en su vuelta a Primera.

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Será el estreno para Íñigo Pérez y los nuevos fichajes ante su nueva afición, así como el primer encuentro después de la remodelación de las gradas y de aforo del Estadio de la Cerámica.

Enfrente estará un rival que viene de ganar ante el Valencia y es uno los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado veraniego.