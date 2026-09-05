Villarreal - Deportivo de la Coruña, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Villarreal - Deportivo de La Coruña, La Liga .

El Villarreal disputará frente al Deportivo su primer partido como local de esta temporada, al que los castellonenses llegan necesitados de una victoria, tras no haber ganado todavía, frente a un rival invicto después de dos empates y una victoria en su vuelta a Primera.

Será el estreno para Íñigo Pérez y los nuevos fichajes ante su nueva afición, así como el primer encuentro después de la remodelación de las gradas y de aforo del Estadio de la Cerámica.

Enfrente estará un rival que viene de ganar ante el Valencia y es uno los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado veraniego.