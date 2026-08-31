Grecia - España, en directo Clasificación Mundial 2027: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo

La selección española necesita redimirse este lunes en un escenario imponente como el Telekom Center de Atenas, tras su decepcionante estreno de la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2027 en Catar con derrota ante Portugal (89-95) para no complicarse su camino tras dos derrotas consecutivas.

Enfrente estará Grecia, con la leyenda Vassilis Spanoulis en el banquillo y con nombres ilustres como Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, el sempiterno capitán Kostas Papanikolaou o los hermanos Antetokounmpo, Kostas y Thanasis, aunque faltará su estrella,el NBA Giannis Antetokounmpo, que se pierde esta fase decisiva de su selección para estar en la cita catarí.

El partido que enfrenta a Grecia con España, correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase de clasificación para el Mundial, se disputará este lunes, 31 de agosto, a partir de las 18.00 en Atenas. El encuentro será retransmitido por televisión a través de Teledeporte.