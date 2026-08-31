Alcaraz - Safiullin, en directo US Open: marcador, estadísticas y narración en vivo

El tenista murciano regresa a las pistas tras su lesión en abril con la incógnita de ver cómo responderá su muñeca derecha.

Carlos Alcaraz vuelve a las pistas después de cuatro meses y medio. Su último partido fue en el Godó, el 14 de julio, y después ha estado recuperándose de una lesión en la muñeca derecha. Se perdió Roland Garros y Wimbledon, pero vuelve en otro escenario grande: el US Open.

Su rival es el peligroso tenista ruso Safiullin, que ya le superó una vez, en el Masters 1.000 de París en 2023. El otro partido que han disputado se lo llevó el español, en los Juegos de París 2024. Siga aquí el minuto a minuto del encuentro.