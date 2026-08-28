Alavés - Villarreal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Tras los empates cosechados ante Racing de Santander y Atlético de Madrid, el Villarreal perseguirá su primer triunfo en su tercer partido consecutivo a domicilio del curso ante un Deportivo Alavés que no conoce la derrota y que regresa a Mendizorroza.

Los de Quique Sánchez Flores suman cuatro puntos en un buen inicio de competición en el que se deshizo del Getafe y perdonó la vida al Rayo Vallecano en dos buenos partidos en los que Mariano Díaz fue protagonista.

El hispano-dominicano apunta a volver a salir del banquillo, ya que el técnico babazorro seguirá fiel a la dupla formada por el argentino Lucas Boyé y Toni Martínez que tanto rendimiento le dio la temporada pasada.

Por su parte, el Villareal llega a Vitoria con la ausencia de Willy Kambwala, cedido al Como este pasado miércoles; mientras que recupera al sancionado Alassane Diatta, que no pudo jugar los dos primeros partidos por esta razón.

El resto de futbolistas están en condiciones, mientras que la gran novedad es la nueva incorporación del centrocampista internacional canadiense Nathan Saliba, que llegó al club esta semana, y que podría entrar en la convocatoria.