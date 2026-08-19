José Mourinho, entrenador: "La gente tiene que aprender a comportarse con Vinicius, y hablo también de los árbitros"

José Mourinho ha hablado largo y tendido sobre Vinícius en su entrevista con Josep Pedrerol en El Chiringuito.

El técnico portugués ha explicado su relación con el brasileño y ha revelado qué le dijo durante el proceso que terminó con su renovación con el Real Madrid.

Preguntado por si Vinícius había renovado gracias a él, Mourinho ha reaccionado con sorpresa: "¿Gracias a mí? No...".

El entrenador ha reconocido que sí habló con el delantero, aunque ha dejado claro que la decisión fue del propio futbolista: "Obviamente que hablé con él, pero Vinicius está enamorado del Real Madrid".

Mourinho ha explicado incluso el consejo que le trasladó al brasileño: "Vini, ¿Dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces el Real Madrid… Solo conoces el Real Madrid cuando te vas. Cuando te vas… sabes lo que es el Real Madrid. No te vayas. No vale la pena".

El portugués considera que Vinícius ha percibido la evolución del nuevo proyecto. "Creo él ha sentido el crecimiento del grupo, el modo en el que estábamos trabajando y creciendo, le ha dado un feeling muy importante".

El técnico también ha destacado la actitud del brasileño en el día a día. "Este es otro moto que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad", ha afirmado.

Mourinho también se ha referido al conflicto con el Benfica y al episodio relacionado con el racismo. "La respuesta es muy simple: Prestianni era mi jugador, ya está, no tiene discusión".

Y ha añadido: "Si Prestianni es mi jugador… pueden venir 20 jugadores, que estoy con Prestianni, no tiene historia".

El portugués cree que Vinícius sabe cuál será su postura: "Creo que Vini ahora lo sabe, sabe de qué lado estoy y sabe que puede mirarme y contar conmigo para estar a su lado".

Mourinho ha recordado incluso su reacción ante una acción polémica: "El otro día, cuando no le pitaron un penalti grande como el Bernabéu, ya estaba en el centro del campo ahí luchando por él, él sabe que voy a estar con él".

Preguntado por si Vinícius debería aprender a comportarse de otra manera, Mourinho ha respondido: "Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros".

Y ha sido contundente: "Vinicius es también un jugador como los otros, tú no puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitar penalti porque es Vinicius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius".

Sobre los pitos que recibe, ha insistido: "No, no… no le respetan".

Mourinho también ha pedido equilibrio entre jugadores y aficiones: "Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra cosa es celebrar delante de la afición contraria. Puedes encontrar un poquito de equilibrio…".

Y ha terminado con una reivindicación del brasileño: "¿Pero qué sentido tiene que un estadio pite a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él?".

Después ha puesto varios ejemplos: "Vas a jugar un amistoso en A Coruña o ante el Schalke y no creo que Vinicius haya jugado ante el Schalke en el pasado o ante el Depor. ¿Por qué le pitas la primera vez que toca el balón?".

Su conclusión ha sido clara: "Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio".