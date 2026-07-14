Etapa 10 del Tour de Francia, en directo: clasificación, resultados y narración, en vivo

El Macizo Central acoge una gran etapa de montaña en el Tour de Francia. Los ciclistas se enfrentan a un recorrido exigente de 166,6 kilómetros con siete puertos puntuables. La dura rampa final en Le Lioran pondrá a prueba a los favoritos en la fiesta nacional francesa.

La décima etapa arranca en Aurillac a las 13:10 horas (salida neutralizada) y su llegada a la estación de Le Lioran está prevista en torno a las 17:12 horas.

La jornada se podrá seguir en directo y en abierto en televisión a través de Teledeporte desde las 14:40, pasando a La 1 a partir de las 15:50, además de las opciones de pago en Eurosport y Max.

En el plano deportivo, tras la jornada de descanso, el pelotón afronta un desnivel acumulado de 3.800 metros en el que destacan los ascensos encadenados de primera categoría al Puy Mary (Pas de Peyrol) y al Col de Pertus, con rampas medias del 8,5%. Tadej Pogačar defiende el maillot amarillo de líder de la clasificación general con una cómoda ventaja de 2:42 sobre su gran rival, Jonas Vingegaard