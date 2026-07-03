Rafa Jódar - Shintaro Mochizuki, tenis hoy en directo: marcador, narración y estadísticas en vivo de la tercera ronda de Wimbledon

El tenista español busca avanzar a los octavos de final y seguir sumando experiencia sobre el césped británico.

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Rafa Jódar afronta la tercera ronda de Wimbledon ante el japonés Shintaro Mochizuki con la moral por las nubes tras remontar a Pablo Carreño en un partido para el recuerdo. El madrileño, una de las sensaciones de la temporada, quiere seguir haciendo historia en su primer Grand Slam sobre hierba y acercarse al soñado cruce con Sinner.

El partido de tercera ronda de Wimbledon 2026, se disputará el viernes 3 de junio no antes de las 13:30, en la pista 18 del All England Club. El encuentro podrá verse en España a través de Movistar+