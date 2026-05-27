Rafa Jódar - J. Duckworth, Roland Garros: marcador, narración y estadísticas con la clasificación del español a la tercera ronda

El español superó un bache en su juego en el partido contra el australiano James Duckworth, 82 del ránking, para avanzar a la tercera ronda de Roland Garros, tras imponerse por 6-1, 6-7(5), 6-4 y 7-5, en 3 horas y 22 minutos.

El partido entre James Duckworth y Rafael Jódar está programado para hoy, miércoles 27 de mayo, en el tercer turno de la Pista 7 del complejo Stade Roland Garros. Se estima que el encuentro comience no antes de las 14:00 o 15:00 horas (horario peninsular español), dependiendo de la duración de los dos partidos femeninos previos en dicha cancha.

En España, los aficionados podrán seguir la evolución del choque en directo a través de Eurosport, que posee los derechos de retransmisión del Grand Slam parisino. Jódar, que llega con la confianza por las nubes tras ceder apenas cinco juegos en su estreno, parte como favorito frente a un Duckworth que intentará imponer su veteranía.

Es el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito ATP, lo que añade un factor de incertidumbre táctica a este cruce decisivo por una plaza en la tercera ronda del torneo.