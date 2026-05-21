Ramón Bilbao refuerza su patrocinio con la selección española y "levanta la copa" para celebrar lo cotidiano

Una invitación a vivir el fútbol donde la pausa, la conexión y la emoción compartida transforman cada partido en una experiencia que va más allá del resultado.

Hay partidos que no solo se ven, se sienten. Tiene que ver con el momento, con la compañía y con ese gesto que convierte cualquier jugada en algo compartido.

Con esta mirada nace "Levanta la Copa", la nueva activación de Ramón Bilbao junto a la selección española en su camino hacia el gran acontecimiento de este verano.

Una invitación a disfrutar del fútbol desde la emoción mutua, sin prisa y con pequeños rituales que lo hacen inolvidable.

"Levanta la Copa" resignifica uno de los gestos más universales del fútbol: el brindis.

Ya no se brinda solo por la victoria, sino por todo aquello que hace que el camino merezca ser vivido, los planes que surgen sin esperarlo, la tensión antes del pitido inicial y esa forma única de reunirse alrededor de algo que nos une.

Hay copas que se levantan cada cuatro años y otras que acompañan cada día, pero siempre para celebrar y vivir la emoción de los encuentros más importantes.

Para Ramón Bilbao, "Levanta la Copa" es el conjunto de iniciativas y experiencias diseñadas en torno al hito de este verano para acercarnos de forma más relevante al consumidor.

Esta evolución refuerza nuestra diferenciación y competitividad en el segmento premium, en un entorno cada vez más exigente, al tiempo que consolida nuestro vínculo con uno de los territorios culturales más influyentes del país.

"Aspiramos a seguir elevando el valor de la categoría y posicionar Ramón Bilbao como un referente indiscutible en su sector", asegura Ángela Rich, senior brand manager de Ramón Bilbao en España.

Con esta nueva etapa, Ramón Bilbao refuerza su vínculo con la Real Federación Española de Fútbol como vino oficial de la Selección española, uniendo dos referentes nacionales, el fútbol y el vino, alrededor de valores compartidos como la pasión, la celebración, la excelencia y la capacidad de emocionar.

Como parte de esta celebración, Ramón Bilbao, bodega líder en España y una de las más admiradas del mundo, presenta una edición especial y limitada de su referencia Crianza diseñada para acompañar cada encuentro y convertir cada brindis en un ritual compartido.

Para la ocasión, como sello de la alianza y unión de valores compartidos, el nuevo packaging estrena una ilustración que cambia el emblemático globo, junto al logo de la Real Federación Española de Fútbol.

La activación se enmarca dentro de "Hechos para sentir", el nuevo posicionamiento de la bodega, que reivindica la importancia de parar, reconectar con los sentidos y transformar los momentos cotidianos en experiencias memorables.

Desde esa mirada, la bodega lleva su universo aspiracional al fútbol e invita a vivir cada partido de otra manera, en la que cada encuentro deja de ser solo un resultado y se convierte en una experiencia que se recuerda.

"Esta colaboración con la Selección española supone una oportunidad única para reforzar el papel de Ramón Bilbao en uno de los territorios culturales más relevantes del país. Para nosotros, no se trata solo de acompañar sus éxitos, sino de estar presentes en esos momentos cotidianos donde realmente se vive y se siente el fútbol: alrededor de una mesa, en una conversación o compartiendo una copa de vino. El fútbol es emoción, es conexión y es celebración compartida, valores que forman parte de nuestro ADN y que conectan de forma natural con la Selección", señala Alejandro Sánchez-Gómez, director de marketing de Zamora Company Iberia.

El fútbol que importa no siempre está en el estadio, también está en esos lugares donde se vive de verdad: alrededor de una mesa, en una celebración con amigos, en una terraza al caer la tarde o en una conversación que empieza antes del partido y se alarga mucho después.

Porque, al final, hay cosas que no se explican, se sienten, como los grandes partidos y vinos, capaces de vivirse intensamente y de permanecer mucho después de haber terminado.