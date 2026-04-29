Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

El Real Madrid inicia hoy su camino hacia la Final Four enfrentándose al Hapoel Tel Aviv en el primer partido de los playoffs de la Euroliga. Los blancos, que cuentan con la ventaja de campo, buscan imponer su dominio en esta serie inédita al mejor de cinco.

Este trascendental choque se disputa hoy, 29 de abril, a las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid. Los aficionados podrán seguir toda la emoción del encuentro en directo a través del canal Movistar Deportes.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Scariolo llega en un momento de forma espectacular, habiendo cerrado la fase regular con un récord histórico de victorias como local y una racha de 14 triunfos consecutivos en su feudo. Por su parte, el Hapoel Tel Aviv, liderado por figuras como Micic y Elijah Bryant, afronta sus primeros playoffs históricos tras una meritoria sexta posición.

Aunque el Real Madrid venció en los dos duelos previos de esta temporada, el conjunto israelí destaca por su gran potencial ofensivo. Los blancos confiarán nuevamente en el impacto de Hezonja y el dominio defensivo de Tavares para adelantarse en la eliminatoria.