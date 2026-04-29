Atlético de Madrid - Arsenal, Champions League | Resumen, goleadores y estadísticas con el empate en el Metropolitano
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Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Atlético de Madrid ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | La crónica del partido
Los de Simeone volvieron a mostrar dos caras bien diferenciadas. Una más ramplona y conservadora que se saldó con un susto de muerte en la primera parte. Otra, la de la segunda mitad, que le hizo creer y demostrarse a sí mismo que puede con esto y con más.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Finaaaal del partidooo!!
90'+7' (1-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Final en el Metropolitano con tablas en el marcador. Un gol para cada equipo, los dos de penalti y la clasificación a la final se decidirá en el Emirates Stadium.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡La que ha tenido Nahuel Molina!!
90'+4' (1-1) ¡¡Vaya derechazo se sacó de la manga Nahuel Molina!! Pareció que tocó David Raya el balón, pero el árbitro señala el saque de puerta.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Al lateral de la red Declan Rice
89' (1-1) Disparo lejano del mediocentro inglés que se marchó por el costado diestro de la portería de Oblak. Por el efecto óptico parecía que el balón había entrado.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Evita Oblak el gol de Mosquera!!
87' (1-1) Derechazo desde la frontal del área del exjugador del Valencia que despeja de puños Oblak. La ocasión más clara del Arsenal en toda la segunda parte.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Cambios en los dos equipos
86' (1-1) Se marcha Hancko y entra en su lugar Nahuel Molina. En el Arsenal se ha marchado Ben White y ha entrado Mosquera.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡No hay penalti!!
80' (1-1) Acudió el colegiado al monitor tras la llamada del VAR y tras ver varias repeticiones al final anula el penalti.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Penalti para el conjunto gunner!!
78' (1-1) Contacto leve de Hancko sobre Eze y nuevamente el árbitro señala la pena máxima. Se le pone muy cuesta arriba el partido al Atlético de Madrid si el VAR no corrige la decisión del colegiado y si el Arsenal transforma la pena máxima.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Se marcha sustituido Julián Álvarez
77' (1-1) Mueve Simeone nuevamente el banquillo: se marcha Julián Álvarez y entra Álex Baena.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡La que ha fallado Lookman!!
74' (1-1) ¡¡¡Se repite la misma historia en otra ocasión clarísima del Atlético de Madrid!!! Perdonó Lookman tras haber armado el disparo en el interior del área, atrapó sin muchas dificultades Raya.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | Arteta realiza un triple cambio
68' (1-1) Revoluciona el ataque Mikel Arteta: se marchan Madueke, Gyokeres y Martinelli; entran Saka, Trossard y Gabriel Jesús.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Al larguero Griezmann!!
63' (1-1) ¡¡Otra ocasión muy clara para Griezmann!! Vaya disparo se sacó el francés cayendo al suelo, mandando el balón contra la cruceta. Tremendo si entra ese golpeo.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡¡¡Empataaaa el partido Julián Álvarez!!!!
56' (0-1) ¡¡¡Goooooool del Atlético de Madrid!!! Empata el partido antes de la hora de juego después de que Julián Álvarez también fusilara a David Raya, quien se quedó en el medio. El encuentro vuelve a empezar.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Penalti para los rojiblancos!!
54' (0-1) Armó el disparo Marcos Llorente y el balón lo repelió White con la mano. Tuvo que acudir el colegiado al monitor para revisar la acción. Oportunidad de oro para empatar el partido para Julián Álvarez.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Qué doble ocasión han perdonado los rojiblancos!!
53' (0-1) ¡¡Qué ocasiones ha tenido el Atlético de Madrid para empatar el partido!! Primero fue Lookman en el mano a mano con Raya, aunque su disparo fue repelido por Raya, en el rechace perdonó Griezmann en el área pequeña.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡A punto de marcar Julián Álvarez!!
49' (0-1) ¡¡Qué cerca ha estado Julián Álvarez de empatar el partido de falta!! El argentino tiene un guante en el pie y ejecutó una falta cercana al área, pero el balón se marchó al lateral de la red. Por el efecto óptico parecía que el balón había entrado.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Coomiienzaaa la segunda parte!!
46' (0-1) Ha puesto el balón en juego el Arsenal en esta segunda parte en la que Simeone ha hecho un cambio: se ha ido Giuliano Simeone y ha entrado Le Normand.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡Descanso en el Metropolitano!!
45' (0-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Final de la primera parte en el Metropolitano. Se marcha el Arsenal con ventaja al descanso tras el gol de Gyokeres al transformar el penalti provocado por Hancko.
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Atlético de Madrid - Arsenal, fútbol hoy en directo | ¡¡¡Goooool de Gyokeres!!!
44' (0-1) ¡¡Se adelanta el Arsenal en la eliminatoria!! Fusiló Gyokeres a Oblak, quien adivinó el lado, pero nada pudo hacer el esloveno para salvar el gol.