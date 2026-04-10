Real Madrid - Girona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu en un duelo clave de la jornada 31 de La Liga. Los blancos buscan seguir en la lucha por el liderato frente a un conjunto catalán que, tras una temporada llena de altibajos, pelea por mantenerse en los puestos europeos.

El enfrentamiento tendrá lugar hoy, viernes 10 de abril, a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, que lucirá sus mejores galas ante una afición que espera acercarse un paso más al título liguero. La retransmisión televisiva en España se podrá seguir a través de los canales Movistar Plus+ (en la señal de Movistar La Liga) y Orange TV.

En el aspecto deportivo, el técnico madridista llega con la duda de su eje defensivo por las rotaciones tras el desgaste en competiciones europeas, aunque se espera la presencia de figuras como Vinícius Jr. y Bellingham.

Por su parte, el Girona de Míchel viaja a la capital con la intención de repetir la competitividad mostrada en la ida, apoyándose en la capacidad goleadora de su delantera. Una victoria visitante podría apretar la zona europea de la tabla, mientras que los locales intentarán imponer su jerarquía en casa.