Real Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en vivo | Champions League

🔴 Siga el minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich: Champions League en vivo

⚽ Once Real Madrid - Bayern Múnich hoy

- Once del Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinicius.

- Once del Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.