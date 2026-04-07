Real Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en vivo | Champions League
🔴 Siga el minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich: Champions League en vivo
⚽ Once Real Madrid - Bayern Múnich hoy
- Once del Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinicius.
- Once del Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La tiene Mbapé
28' (0-0) Gran pase al espacio de Valverde que busca a Mbappé pero se queda algo escorado el balón, aún así saca un gran tiro que tiene que sacar Neuer.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La salva Luninn
27' (0-0) La salva Lunin tras el error de Pitarch que deja el balón muerto pero Gnabry no consigue meter el primero.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Olise genera el peligro
24' (0-0) Olise está generando todo el peligro de los alemanes y el Real Madrid no sabe como pararle.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La tiene Viniiii
17' (0-0) Gran salida de balón del Real Madrid que encuentra a Mbappé y este a Vinicius que tira y para Neuer.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Para Neuer
16' (0-0) Gran pase de Guler para Mbappé que tira pero para Neuer con el cuerpo. Primer aviso de los blancos.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Presionan los locales
14' (0-0) El Real Madrid quiere igualar la intensidad con la que ha salido el Bayern y presiona la salida de los alemanes consiguiendo robar.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La tiene Upamecanooo
9' (0-0) La tiene Upamecano tras una dejada de Kane pero el francés no la da bien y la saca Carreras en la línea. Aprieta el Bayern
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Por arribaaa
6' (0-0) Tira la falta el propio Olise pero Huijsen en la barrera roza el balón que se va por encima de la porteria.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Falta peligrosa
5' (0-0) Se va Olise hacia el área y solo le paran con una falta en la frontal que tiene mucho peligro.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Laimer arribaa
1' (0-0) Primer disparo de los alemanes que han salido a presionar muy arriba. La tuvo Laimer pero se le fue arriba de la portería de Lunin.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) Ya rueda el balón en el césped del Santiago Bernabeu con Luis Diaz como encargado del saque inicial.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Suena el himno de la Champions
Ya salen los jugadores al césped del Santiago Bernabeu mientras suena el himno de la Champions. Todo preparado para que empiece el partido.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Vuelven al vestuario
Vuelven todos los jugadores al vestuario para recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores. Todo preparado para que empiece el partido en 10 minutos.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La experiencia de Neuer
El portero aleman sale de titular en este partido y es el jugador en el campo que más encuentros de Champions ha jugado en el campo.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Animan los alemanes
Ya está todos los aficionados alemanes que han ido al Santiago Bernabeu a animar a su equipo y se están haciendo de notar.
Support jetzt schon 💯 pic.twitter.com/0jS7PaLmwq— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2026
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Declaraciones de Valverde
El uruguayo vuelve al once titualr tras no jugar el anterioir partido de La Liga por estar cumpliendo sanción. Valverde ha hablado antes del partido: "Hoy vamos a tener que correr mñas todavía de lo que solemos correr".
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Son 180 minutos de eliminatoria
Los dos entrenadores han confiado en sus once más habituales para este partido sin grandes cambios. Siendo conscientes de que aún queda un partido y la eliminatoria es muy larga.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Saltan a calentar
Ya salen a calentar todos los protagonistas del día de hoy. Quedan 40 minutos para que empiece el partido de Champions.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Último enfrentamiento
La última vez que se enfrentaron los dos equipos fue en las semifinales de la temporada 2023/24 donde salió vencedor el Real Madrid por un resultado global de 4-3.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Se empieza a llenar el Santiago Bernabeu
Falta menos de una hora para que empiece el partido y ya empiezan a llegar los aficionados del Real Madrid.