Real Madrid - Bayern Múnich

Real Madrid - Bayern Múnich Reuters

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Real Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en vivo | Champions League

👉🏻 El 'graduado' Kompany amenaza al Madrid: un Bayern que muta en posesión, juega con riesgo y tiene el interrogante de Kane

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🔴 Siga el minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich: Champions League en vivo

⚽ Once Real Madrid - Bayern Múnich hoy

- Once del Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Güler; Mbappé y Vinicius.

- Once del Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

  1. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La tiene Mbapé

    28' (0-0) Gran pase al espacio de Valverde que busca a Mbappé pero se queda algo escorado el balón, aún así saca un gran tiro que tiene que sacar Neuer. 

  2. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La salva Luninn

    27' (0-0) La salva Lunin tras el error de Pitarch que deja el balón muerto pero Gnabry no consigue meter el primero. 

  3. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Olise genera el peligro

    24' (0-0) Olise está generando todo el peligro de los alemanes y el Real Madrid no sabe como pararle. 

  4. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La tiene Viniiii

    17' (0-0) Gran salida de balón del Real Madrid que encuentra a Mbappé y este a Vinicius que tira y para Neuer. 

  5. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Para Neuer

    16' (0-0) Gran pase de Guler para Mbappé que tira pero para Neuer con el cuerpo. Primer aviso de los blancos. 

  6. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Presionan los locales

    14' (0-0) El Real Madrid quiere igualar la intensidad con la que ha salido el Bayern y presiona la salida de los alemanes consiguiendo robar. 

  7. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La tiene Upamecanooo

    9' (0-0) La tiene Upamecano tras una dejada de Kane pero el francés no la da bien y la saca Carreras en la línea. Aprieta el Bayern 

  8. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Por arribaaa

    6' (0-0) Tira la falta el propio Olise pero Huijsen en la barrera roza el balón que se va por encima de la porteria. 

  9. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Falta peligrosa

    5' (0-0) Se va Olise hacia el área y solo le paran con una falta en la frontal que tiene mucho peligro. 

  10. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Laimer arribaa

    1' (0-0) Primer disparo de los alemanes que han salido a presionar muy arriba. La tuvo Laimer pero se le fue arriba de la portería de Lunin. 

  11. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | ¡Arranca el partido!

    1' (0-0) Ya rueda el balón en el césped del Santiago Bernabeu con Luis Diaz como encargado del saque inicial. 

  12. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Suena el himno de la Champions

    Ya salen los jugadores al césped del Santiago Bernabeu mientras suena el himno de la Champions. Todo preparado para que empiece el partido. 

  13. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Vuelven al vestuario

    Vuelven todos los jugadores al vestuario para recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores. Todo preparado para que empiece el partido en 10 minutos. 

  14. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La experiencia de Neuer

    El portero aleman sale de titular en este partido y es el jugador en el campo que más encuentros de Champions ha jugado en el campo. 

  15. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Animan los alemanes

    Ya está todos los aficionados alemanes que han ido al Santiago Bernabeu a animar a su equipo y se están haciendo de notar. 

  16. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Declaraciones de Valverde

    El uruguayo vuelve al once titualr tras no jugar el anterioir partido de La Liga por estar cumpliendo sanción. Valverde ha hablado antes del partido: "Hoy vamos a tener que correr mñas todavía de lo que solemos correr". 

  17. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Son 180 minutos de eliminatoria

    Los dos entrenadores han confiado en sus once más habituales para este partido sin grandes cambios. Siendo conscientes de que aún queda un partido y la eliminatoria es muy larga. 

  18. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Saltan a calentar

    Ya salen a calentar todos los protagonistas del día de hoy. Quedan 40 minutos para que empiece el partido de Champions. 

  19. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Último enfrentamiento

    La última vez que se enfrentaron los dos equipos fue en las semifinales de la temporada 2023/24 donde salió vencedor el Real Madrid por un resultado global de 4-3. 

  20. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Se empieza a llenar el Santiago Bernabeu

    Falta menos de una hora para que empiece el partido y ya empiezan a llegar los aficionados del Real Madrid. 