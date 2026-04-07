Real Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en directo | Resultado, goles y última hora de la Champions League
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¿En qué canal se puede ver hoy en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias por estar en la retrasmisión de este gran partido de Champions. Les esperamos mañana con el encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid y al FC Barcelona.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Arbeloa post partido
El entrenador del Real Madrid ha hablado después del partido: "Estamos vivos. Somos capaces de ganar en cualquier campo, ya lo hemos demostrado".
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Gol en todos los partidos
Con los dos goles que ha metido hoy el Bayern, consigue seguir la racha de anotar en todos los partidos de Champions que ha disputado.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La crónica del partido
Os dejamos la crónica de este partido de ida de los cuartos de final que ha acabado con la victoria del Bayern por la mínima.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Final del partido
(1-2) Se acaba el partido en el Santiago Bernabeu con la victoria por la mínima del Bayern en un partido con mucho ritmo y con ocasiones para los dos equipos.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Últimos cambios de Kompany
Se van del campo Luis días y Pavlovic para que entren Bischof y Goretzka.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Cuatro minutos de añadido
90' (1-2) Quedan cuatro minutos de partido, tiempo suficiente para que pueda haber un gol más.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Mbappé fueraaaa
89' (1-2) Tiene el empate Mbappé desde fuera del área pero se marcha desviado.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Musiala fueraaa
88' (1-2) Gran jugada del Bayern que acaba con la dejada de Dacies para Musiala pero se queda un disparo muy difícil para el alemán que se marcha fuera.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Amarilla para Musiala
85' (1-2) Amarilla para Musiala tras la pérdida de upamecano. Quedan cinco minutos para que acabe el partido y puede pasar cualquier cosa.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Brahim desde fuera
79' (1-2) Lo intenta el internacional por Marruecos desde fuera del área pero le sale un disparo muy centrado.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Amarilla para Luis Díaz
76' (1-2) Falta de Luis Díaz que para el contrataque de Vinicius con una falta. Lo intenta el Real Madrid.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Gooooool de Mbappé
73' (1-2) Gooool de Mbappé tras un gran pase de Arnold que le deja el balón solo para empujar aunque Neuer casi la salva.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Cambio de los blancos
70' (0-2) Sale del campo Guler para que entre Brahim. Ya son tres los cambios de Arbeloa que intenta hacer todo lo posible para que cambie el resultado.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo |Doble cambio de Kompany
68' (0-2) Salen del campo Stanisic y Gnabry para que entren Davies y Musiala.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Mbappé fueraaa
68' (0-2) Se le va fuera a Mbappé que ya lleva dos ocasiones muy claras que no consigue meter. En esta ocasión busca la rosca pero se le va fuera.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Paradón de Neuer
65' (0-2) Gran jugada del Real Madrid con bellingham y Mbappé como protagonistas pero Neuer hace una gran parada y evita el primer tanto de los blancos.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Doble cambio de Arbeloa
61' (0-2) Salen del campo Huijsen y Pitarch para que entren Militao y Bellingham. Busca cambiar el partido Arbeloa con estos cambios.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Vinicius fueraaaa
60' (0-2) Grave error de Upamecano que deja el balón muerto para Vinicius pero no consigue tirar a puerta.
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Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La lía Valverde
57' (0-2) La pierde Valverde ante Harry Kane que busca el tiro que tapona el propio jugador uruguayo redimiéndose de su error.