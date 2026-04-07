Real Madrid - Bayern Múnich

Real Madrid - Bayern Múnich Reuters

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Real Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en directo | Resultado, goles y última hora de la Champions League

🔴 El 'graduado' Kompany amenaza al Madrid: un Bayern que muta en posesión, juega con riesgo y tiene el interrogante de Kane

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🔴 Siga el minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich: Champions League en vivo

¿En qué canal se puede ver hoy en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.

  1. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | ¡Hasta la próxima!

    Muchas gracias por estar en la retrasmisión de este gran partido de Champions. Les esperamos mañana con el encuentro que enfrentará al Atlético de Madrid y al FC Barcelona. 

  2. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Arbeloa post partido

    El entrenador del Real Madrid ha hablado después del partido: "Estamos vivos. Somos capaces de ganar en cualquier campo, ya lo hemos demostrado".

  3. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Gol en todos los partidos

    Con los dos goles que ha metido hoy el Bayern, consigue seguir la racha de anotar en todos los partidos de Champions que ha disputado. 

  4. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La crónica del partido

    Os dejamos la crónica de este partido de ida de los cuartos de final que ha acabado con la victoria del Bayern por la mínima. 

  5. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Final del partido

    (1-2) Se acaba el partido en el Santiago Bernabeu con la victoria por la mínima del Bayern en un partido con mucho ritmo y con ocasiones para los dos equipos. 

  6. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Últimos cambios de Kompany

    Se van del campo Luis días y Pavlovic para que entren Bischof y Goretzka. 

  7. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Cuatro minutos de añadido

    90' (1-2) Quedan cuatro minutos de partido, tiempo suficiente para que pueda haber un gol más. 

  8. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Mbappé fueraaaa

    89' (1-2) Tiene el empate Mbappé desde fuera del área pero se marcha desviado. 

  9. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Musiala fueraaa

    88' (1-2) Gran jugada del Bayern que acaba con la dejada de Dacies para Musiala pero se queda un disparo muy difícil para el alemán que se marcha fuera. 

  10. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Amarilla para Musiala

    85' (1-2) Amarilla para Musiala tras la pérdida de upamecano. Quedan cinco minutos para que acabe el partido y puede pasar cualquier cosa. 

  11. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Brahim desde fuera

    79' (1-2) Lo intenta el internacional por Marruecos desde fuera del área pero le sale un disparo muy centrado. 

  12. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Amarilla para Luis Díaz

    76' (1-2) Falta de Luis Díaz que para el contrataque de Vinicius con una falta. Lo intenta el Real Madrid. 

  13. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Gooooool de Mbappé

    73' (1-2) Gooool de Mbappé tras un gran pase de Arnold que le deja el balón solo para empujar aunque Neuer casi la salva. 

  14. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Cambio de los blancos

    70' (0-2) Sale del campo Guler para que entre Brahim. Ya son tres los cambios de Arbeloa que intenta hacer todo lo posible para que cambie el resultado. 

  15. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo |Doble cambio de Kompany

    68' (0-2) Salen del campo Stanisic y Gnabry para que entren Davies y Musiala. 

  16. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Mbappé fueraaa

    68' (0-2) Se le va fuera a Mbappé que ya lleva dos ocasiones muy claras que no consigue meter. En esta ocasión busca la rosca pero se le va fuera. 

  17. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Paradón de Neuer

    65' (0-2) Gran jugada del Real Madrid con bellingham y Mbappé como protagonistas pero Neuer hace una gran parada y evita el primer tanto de los blancos. 

  18. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Doble cambio de Arbeloa

    61' (0-2) Salen del campo Huijsen y Pitarch para que entren Militao y Bellingham. Busca cambiar el partido Arbeloa con estos cambios. 

  19. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | Vinicius fueraaaa

    60' (0-2) Grave error de Upamecano que deja el balón muerto para Vinicius pero no consigue tirar a puerta. 

  20. Real Madrid - Bayern de Múnich, fútbol hoy en directo | La lía Valverde

    57' (0-2) La pierde Valverde ante Harry Kane que busca el tiro que tapona el propio jugador uruguayo redimiéndose de su error. 