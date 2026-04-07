Real Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en directo | Resultado, goles y última hora de la Champions League

🔴 Siga el minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich: Champions League en vivo

¿En qué canal se puede ver hoy en directo el Real Madrid - Bayern de Múnich?

Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.