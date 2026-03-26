A falta de cinco jornadas para el final de la primera fase, la jornada 34 de la Euroliga enfrentará al Madrid, tercero, y al Anadolu Efes, decimoctavo y antepenúltimo con un balance de 10-23.

Para Scariolo, pese a la posición del conjunto turco en la tabla, se trata de un equipo de "mucho talento", contra el que tendrán que dar el máximo 48 horas después de superar al Hapoel.

“Estamos preparados para volver a competir con tan poco tiempo contra un rival de mucho talento. Hay características parecidas al del otro día: muchos jugadores muy buenos en la anotación, en el uno contra uno, en el tiro de tres puntos y con una alta capacidad de atacar en los primeros segundos de la posesión", destacó.