El partido se disputará este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, un escenario donde el equipo de Joan Peñarroya se ha mostrado especialmente sólido durante toda la fase regular. Los aficionados podrán seguir toda la acción en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7 y dial 63).

En el plano deportivo, el Barcelona llega tras una dinámica positiva en la competición continental, destacando el liderazgo de Kevin Punter en la anotación y la versatilidad de Toko Shengelia.

Por su parte, el Anadolu Efes, liderado por la capacidad ofensiva de Shane Larkin y el poderío físico de Elijah Bryant, intentará vengar la derrota sufrida en la primera vuelta. El control del rebote defensivo y el acierto desde la línea de tres puntos serán las claves fundamentales para que los catalanes mantengan el ritmo de los equipos de la zona alta de la tabla.