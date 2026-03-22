Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Gol de Lookman para adelantar el partido en el derbi de LaLiga
Sigue el derbi madrileño de la Jornada 29 de LaLiga entre Real Madrid y Atlético de Madrid, y consulta el resultado, todos los goles y la última hora del partido en directo.
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⚽ Real Madrid - Atlético, alineaciones confirmadas
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinicius Junior.
Atlético de Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Marcos Llorente; Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone; Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.
👀 ¿Dónde ver hoy en directo y online el derbi Real Madrid - Atlético?
El derbi Real Madrid - Atlético de hoy se ve en España a través de Movistar Plus+, en el canal M+ LaLiga (Movistar dial 54, Orange dial 110) a las 21:00.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Amarilla a Ruggeri
35' (0-1) Amarilla al italiano que llega tarde y da con los tacos a Valverde.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Goool de Lookman
32' (0-1) Goooool de Lookman tras una gran jugada del Atlético de Madrid que inicia el nigeriano y finaliza él con una gran asistencia de Simeone.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Para Musso fácil
28' (0-0) Saca la falta Vinicius que toca el balón suave para que la pegue Valverde que no le da bien y para Musso fácil.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Amarilla a Cardoso
26' (0-0) Amarilla a Cardoso que llega tarde y atropella a Vinicius. El estadounidense estaba apercibido y se perderá el siguiente partido de La Liga.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Vinicius fueraaa
23' (0-0) El Real Madrid sigue presionando muy arriba y consigue robar el balón y con solo tres pases, Vinicius tira alejado de la portería desde fuera del área.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Simeone la saca en la línea
21' (0-0) Tras un córner sacado por Arda Guler, le llega el balón a Vinicius que tira como puede y la tiene que sacar Simeone en la misma línea.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Larga posesión de los colchoneros
17' (0-0) El Atlético de Madrid consigue descansar con el balón, enlazando varios pases entre líneas pero sin generar ningún problema a la defensa del Real Madrid.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Guler fueraa
13' (0-0) Minutos donde el Real Madrid tiene el balón y acxaba con un tiro de Guler desde fuera del área que se marcha alejado de la portería del Atlético.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Lunin la sacaa
9' (0-0) Gran jugada del Atlético de Madrid donde aparece Griezmann y deja el balón muerto a Llorente que no le pega bien pero que hace que Lunin tenga que estirarse para parar el balón.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Valverde al paloooo
8' (0-0) Valverde luce velocidad y tras una gran jugada la pega y da al palooo.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Los blancos aprietan
3' (0-0) El Real Madrid aprieta desde los primeros minutos la salida de balón de los colchoneros y está consiguiendo robar balones en campo contrario.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | La saca Musso
2' (0-0) Para Musso después de un gran tiro de Carvajal desde fuera del área con un gran regate de Vinicius que deja en el sitio a Le Normand.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Empieza el derbi
1' (0-0) Ya empieza el partido en el Santiago Bernabeu con los colchoneros moviendo el balón.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Minuto de silencio
Antes de empezar el derbi se guardará un minuto de silencio en memoria de Silvino Louro, que fue entrenador de porteros del Real Madrid.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Ya salen al campo
Ya salen los 22 protagonistas al césped del Santiago Bernabeu que recibe a los jugadores con un gran tifo. ¡Todo listo para que empiece el partido!
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Vuelven al vestuario
Vuelven los jugadores al vestuario para recibir las últimas correcciones de sus entrenadores. ¡¡Menos de diez minutoa para que comience el derbi!!
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Alemany antes del partido
Maetu Alemany ha hablado en Movistar antes del partido donde ha dicho: "Estamos aquí para ganar". Dejando claro las intenciones de los colchoneros en el encuentro.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Seguir en la lucha
El Real Madrid necesita los tres puntos si quiere seguir vivo en la lucha por el liderato contra el FC Barcelona que ya ha ganado su partido en el día de hoy.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Primer derbi de Pitarch
El canterano del Real Madrid va a jugar hoy su primer derbi y además lo hará desde el inicio. Una prueba de primer nivel para el español.
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Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Un gran recibimiento
Los aficionados del Real Madrid han recibido a sus jugadores por todo lo alto cuando llegaban hace unos minutos al campo en el autobús del club.
💜 ¡GRACIAS POR EL RECIBIMIENTO, MADRIDISTAS! 💜@BMWEspana pic.twitter.com/uifSCg4ToW— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026