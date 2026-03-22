Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo | Gol de Lookman para adelantar el partido en el derbi de LaLiga

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⚽ Real Madrid - Atlético, alineaciones confirmadas

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler; Brahim Díaz y Vinicius Junior.

Atlético de Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Marcos Llorente; Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone; Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.

👀 ¿Dónde ver hoy en directo y online el derbi Real Madrid - Atlético?

El derbi Real Madrid - Atlético de hoy se ve en España a través de Movistar Plus+, en el canal M+ LaLiga (Movistar dial 54, Orange dial 110) a las 21:00.