El equipo de Sergio Scariolo llega reforzado tras haber derrotado de forma consecutiva al Bayern de Múnich por 93-70, a la Virtus de Bolonia (92-84) y al Valencia Basket (96-79), los tres junto al calor de su afición en el pabellón Movistar Arena.

El Real Madrid Basket ocupa la tercera posición de la fase regular de la Euroliga con 20 victorias y 11 derrotas, empatado con el Hapoel Tel Aviv. Así pues, el conjunto blanco quiere sumar un nuevo triunfo en la fase regular de la Euroliga para asentarse en el top 6, que dará acceso directo al playoff.

Desde que perdió el equipo de Sergio Scariolo la final de la Copa del Rey contra Baskonia, encadena 5 triunfos consecutivos entre Euroliga y Liga Endesa. En el campeonato nacional viene de ganar el Real Madrid por 95-78 al Força Lleida también en el pabellón Movistar Arena.