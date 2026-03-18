Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Resultado y goles
🔴 Siga el minuto a minuto del FC Barcelona - Newcastle United hoy: Champions League en vivo
⚽ Alineación Barcelona - Newcastle
FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García; Marc Bernal, Fermín, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Lewis Hall; Ramsey, Tonali, Joellinton; Elanga, Gordon, Barnes.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Barcelona - Newcastle?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 18:45.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Falta de Eric Garcia
1' (0-0) Falta en el lateral de Eric Garcia que sacará Tonalli buscando el centro
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) Ya rueda el balón!!! Saca el Newcastle que ya mueve el balón.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Ya suena el himno de la Champions
Empieza a sonar el himno y ya salen los protagonistas al césped del Camp Nou. Todo listo para que empiece el partido.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Se retiran los jugadores al vestuario
Ya han acabado ambos equipos el calentamiento y se dirigen al vestuario para recibir las últimas instrucciones de sus entrenadores. Menos de 15 minutos para que empiece el partido.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Primer partido de la grada de animación
Para este partido, el FC Barcelona contará con la grada de animación por primera vez en esta edición de la Champions después de se habilitase la zona de detrás de la portería.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Fermín antes del partido
El canterano del FC Barcelona ha hablado antes del partido y ha comentado cual es la clave para que puedan pasar la eliminatoria: "Nosotros con el balón podemos hacerles daño"
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Saltan a calentar
Ya están los futbolistas de ambos equipos en el césped del Camp Nou. Queda poco más de media hora para que empiece el partido
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | El goleador de los cules en el banquillo
Marcus Rashford es el máximo goleador del FC Barcelona en Champions con cinco goles, pero en esta ocasión, el inglés empezará desde el banquillo.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Segundo máximo goleador
El delantero del Newcastle, Anthony Gordon, lleva diez goles en once partidos jugados en esta edición de la Champios, una media de 0.91 tantos por partido.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Sequía de Lewandowski
El delantero polaco no está en su mejor momento, lleva tan solo dos goles en esta Champions, un dato muy por debajo del esperado.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Flick en rueda de prensa
Hansi Flick habló en la rueda de prensa previa al partido y dejó un mensaje muy claro que lleno de esperanzas a la afición pero también con alguna preocupación: "Somos capaces de ganar esta Champions, pero hay que mejorar".
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | El once de los ingleses
Sale Gordon de titular, la principal referencia en ataque del Newcastle sale desde el inicio, no como sucedió en el partido de ida. Este es el once: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Ramsey, Elanga, Barnes y Gordon.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Alineación de los cules
Estos son los once elegidos por Hansi Flick para lograr pasar a los cuartos de final, con Lewandowski en la punta de ataque en vez de Ferrán.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaNewcastle pic.twitter.com/JOYYS74U1k— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2026
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | No pierden en casa contra ingleses
El FC Barcelona no ha perdido en sus últimos 14 partidos como local ante clubes ingleses. Con un balance de nueve victorias y cinco empates que empezó desde la derrota ante el Liverpool en 2007.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Lewis Hall como anti Lamine
En el partido de ida, Lewis Hall consiguió frenar a Lamine Yamal. El británico seco al español que solo consiguió marcar desde el punto de penalti.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Dar visibilidad a una causa
El FC Barcelona no vestirá con su equipación habitual, ha escogido una camiseta diferente para dar visibilidad al Día Internacional del Síndrome de Down.
Una samarreta especial amb un propòsit: donar visibilitat al Dia Internacional de la Síndrome de Down i celebrar el talent d’Anna Vives, una artista increïble amb síndrome de Down ♾️ pic.twitter.com/eZyjUvV1Vq— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 18, 2026
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Problemas en defensa
Los azulgranas encadenan 12 partidos encajando en Europa, un problema que conoce Hansi Flick y que intentará resolver en este encuentro, dejando su portería a cero.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Ronaldinho apoya a los cules
Ronaldinho, una de las leyendas del FC Barcelona, no ha querido quedarse atrás y ha mandado un mensaje de apoyo al club a través de sus redes sociales.
Clasificación ante nuestra afición! Visca @FCBarcelona 🔵🔴🤙🏾 https://t.co/W87V9FYH1H— Ronaldinho (@10Ronaldinho) March 18, 2026
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Primer partido postelecciones
Este partido será el primero después de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona donde salió de nuevo elegido, hasta 2031, Joan Laporta.
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FC Barcelona - Newcastle, fútbol hoy en directo | Mensaje de Lamine
A pocas horas de empezar el partido, Lamine Yamal ha querido ejercer de líder y animar a la afición con un mensaje en Instagram que pone: "Montjuic fue el prinicipio, el Camo Nou es donde se escribirá la historia".