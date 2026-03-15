Los badaloneses llegan a este partido después de acumular tres triunfos consecutivos en la Liga Endesa, único equipo con esta racha precisamente junto a su próximo rival, el Barça, y también el Real Madrid.

Pero pese a esa buena racha de los azulgranas en la ACB, el equipo de Xavi Pascual encadena cuatro derrotas consecutivas en Euroliga, donde ya ha caído hasta la décima posición, y viene de perder por lo que resta de temporada al base Nicola Laprovittola, que deja muy mermada una plantilla ya de por sí muy justa de efectivos.

Por su parte, la Penya venció de manera muy contundente al colista, el Covirán Granada (109-73), en la última jornada liguera, y además vienen de ganar (91-84) al Wurzburgo alemán en la Liga de Campeones, donde ya han sellado su billete para los cuartos de final a falta de una jornada para acabar el Top-16.