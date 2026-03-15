Desde que regresaron a su estadio -aún en obras-, los azulgranas han ganado los once partidos que han disputado entre Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey.

Un escenario en el que lleva un balance de 34 goles a favor y sólo 5 en contra y donde mañana contará con una ayuda extra: la ampliación del aforo de 45.000 a 62.000 espectadores y la incorporación de la Grada de Animación.

Además, será una jornada festiva para el barcelonismo, llamado a las urnas durante todo el domingo para elegir a su nuevo presidente.

La fiesta la intentará aguar el Sevilla, un rival incómodo, que ya goleó a los azulgranas (4-1) en el Sánchez Pizjuán en el partido de la primera vuelta.