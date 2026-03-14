Este duelo, correspondiente a la jornada 28 de La Liga, se disputa hoy, sábado 14 de marzo, a partir de las 18:30 horas (horario peninsular español). El escenario del encuentro será el Estadio Carlos Tartiere, donde los carbayones tratarán de romper una racha negativa que los mantiene en la 20.ª posición con 18 puntos, a ocho de la salvación.

El Valencia, situado en la 12.ª plaza con 32 unidades, llega con la moral alta tras vencer recientemente al Alavés por 3-2 gracias a la puntería de Hugo Duro.

Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través de la plataforma DAZN, que cuenta con los derechos de emisión para este partido. Mientras el Oviedo solo ha encajado dos goles en la primera mitad como local este curso, el Valencia buscará mejorar sus registros como visitante para engancharse a la lucha por puestos europeos.