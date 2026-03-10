El encuentro se disputará hoy, martes 10 de marzo de 2026, a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de Movistar Plus+, específicamente en el canal M+ Liga de Campeones 2.

En lo deportivo, el conjunto colchonero llega tras superar los "play-offs" y con una dinámica positiva en la competición doméstica, La Liga. Por su parte, el Tottenham, dirigido por Igor Tudor, aterriza en la capital española sumido en una crisis de resultados en la Premier League, aunque con el regreso clave de "Cuti" Romero para apuntalar su defensa.

El árbitro neerlandés Serdar Gözübüyük será el encargado de impartir justicia en un duelo donde el Atlético no se considera favorito pese al mal momento inglés, apelando a la cautela habitual del "Cholo" ante la peligrosidad ofensiva de jugadores como Solanke y Kolo Muani.