El encuentro, correspondiente a la jornada 27 de La Liga, se disputará este sábado 7 de marzo a las 16:15 horas. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de los canales Movistar La Liga y DAZN La Liga.

En lo deportivo, el conjunto granota llega con la moral reforzada tras su reciente victoria por 2-0, apoyándose en la irrupción del joven Carlos Espí. Por su parte, el equipo catalán atraviesa una racha irregular, sumando solo seis puntos de ventaja sobre el descenso.

Un dato clave para este choque es el precedente de la primera vuelta, donde el Levante logró una sorprendente y contundente victoria por 0-4 en Montilivi. Los locales no podrán contar con piezas clave por sanción, mientras que el Girona recupera efectivos en defensa para intentar frenar la inercia positiva de un Levante que se aferra con uñas y dientes a la máxima categoría.