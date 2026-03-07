Este importante choque correspondiente a la jornada 27 de La Liga se disputa hoy, sábado 7 de marzo, a las 18:30 horas. El escenario del encuentro será el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se espera un gran ambiente tras el reciente éxito copero del conjunto colchonero.

Para quienes deseen seguir el partido por televisión, la emisión en directo correrá a cargo de Movistar+ (a través de sus canales M+ LaLiga).En el apartado deportivo, el equipo de Diego Simeone presenta la sensible baja de Giuliano Simeone, quien se retiró lesionado en el último compromiso liguero.

Por su parte, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo llega con un bloque consolidado y sin nuevas ausencias destacadas, aunque con la estadística en contra de Jon Aramburu, quien lidera la tabla de faltas cometidas en la competición. Se espera un duelo táctico intenso entre dos aspirantes a puestos europeos.