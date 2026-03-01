El partido se disputará hoy, domingo 1 de marzo, a las 18:30 horas. Debido a las obras de remodelación del Benito Villamarín, el escenario del choque será el Estadio de La Cartuja.

Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de la plataforma DAZN (en su canal DAZN La Liga).

En el apartado deportivo, Manuel Pellegrini afronta el duelo con ausencias críticas en la creación, ya que no podrá contar con los lesionados Isco, Lo Celso y Amrabat, además del sancionado Valentín Gómez.

Por su parte, el Sevilla de García Pimienta llega con las bajas de Marcao y Rubén Vargas por lesión, sumadas a las sanciones de Joan Jordán y Nianzou.

Se espera un duelo táctico donde el Betis buscará mantener su reciente racha positiva en los derbis, mientras que el conjunto de Nervión intentará imponer su bloque medio para puntuar como visitante.