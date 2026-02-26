Con un solitario gol del sueco Williot Swedberg, el Celta doblegó nuevamente al PAOK para certificar su pase a los octavos de final de la Liga Europa, donde le espera un desafío gigantesco ante Aston Villa o Lyon, dos de los máximos favoritos a levantar el trofeo continental.

La pegada celeste marcó la diferencia en un duelo de excesivo respeto entre ambos equipos, con el Celta muy temeroso a cometer un error para no perder su billete a la Liga Europa nueve años después y con su rival pensando únicamente en llegar con vida a la recta final del encuentro.