Valencia Basket se ensañó este jueves con la resaca copera de un Kosner Baskonia que, tras la semana de celebraciones tras ganar la Copa del Rey, no pudo seguir el ritmo de un equipo taronja que se llevó el duelo por 79-108 tras una primera parte casi perfecta.



El conjunto valenciano anotó 15 triples, 11 en la primera mitad y tuvo mucha más energía que los locales, que sacaron su orgullo tras pasar por vestuarios, después de un marcador de récord para los de Pedro Martínez, que se fueron con 68 anotados.