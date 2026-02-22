El partido, correspondiente a la jornada 25 de La Liga, se disputará este domingo 22 de febrero a las 21:00 horas. La transmisión en directo para España correrá a cargo de Movistar La Liga, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse a través de plataformas como ESPN y Disney+.

En el plano deportivo, el "Submarino Amarillo" llega en tercera posición con 48 puntos, aunque lastrado por bajas sensibles de larga duración como las de Juan Foyth y Logan Costa.

Por su parte, el conjunto "che" ocupa la decimoquinta plaza con 26 unidades y busca su segunda victoria consecutiva para alejarse definitivamente del peligro. Un dato clave para este choque es el regreso de Dani Parejo frente a su exequipo y el morbo de ver a Arnaut Danjuma vistiendo la camiseta blanquinegra tras su pasado como groguet. El último precedente liguero acabó con victoria del Villarreal por 0-2 en Mestalla.