El Real Madrid Basket en semifinales aplastó al Unicaja de Málaga por 100-70, con una formidable actuación ofensiva del Real Madrid Basket. 28 puntos, 22, 23 y 27 fue la gran actuación anotadora que dejó el cuadro blanco, que confía en repetir actuación contra el Baskonia en la gran final.

El conjunto blanco llegó a la Copa del Rey en una privilegiada posición de líder en la fase regular de la Liga Endesa, con 18 victorias y 2 derrotas. El Real Madrid es el vigente campeón de la Liga Endesa y ahora quiere conquistar la Copa, pero tendrá un duelo de poder a poder contra el Baskonia.

El conjunto vasco, por su parte, viene de derrotar en semifinales al Barça Basket en un resultado mucho más ajustado en cuanto a la anotación (67-70). El último cuarto fue decisivo en la victoria del Baskonia, con un 9-21 que le permitió doblegar al conjunto blaugrana de Xavi Pascual.