Ambos equipos se enfrentaron este pasado domingo en el Martín Carpena en un choque en el que el Unicaja ganaba por 17 al descanso y en el que el equipo de Sergio Scariolo, que llegó a perder por 18, firmó la mayor remontada del club en una segunda mitad, liderado por Mario Hezonja para imponerse por 92-96.

Esa victoria apuntaló la primera posición de la clasificación de la acb desde la que el Real Madrid encara un torneo al que llegó como campeón de invierno y para el que está entre los grandes favoritos, tanto por potencial y presupuesto como por trayectoria.

Ambos equipos llegan a Valencia con una media de 75 posesiones por choque (74,7 en el caso del Unicaja), aunque el Real Madrid tiene una mayor eficiencia en sus ataques, con una proyección de 123,7 puntos por 100 posesiones frente a los 117,6 de Unicaja. Una de las grandes diferencia entre ambos está en la pintura, porque el conjunto de Scariolo suma de media 40,1 puntos frente a los 33,2 de su rival.