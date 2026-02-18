Este encuentro, correspondiente a la jornada 16 de La Liga que fue aplazado en diciembre por inclemencias meteorológicas, se disputa finalmente este miércoles 18 de febrero a las 20:00 horas. El escenario será el Estadi Ciutat de València, donde el conjunto granota buscará romper su mala dinámica de resultados ante su afición. El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de los canales de Movistar Plus+ y la plataforma DAZN.

En el plano deportivo, el Villarreal llega como claro favorito debido a su posición en el tercer puesto de la tabla, aunque con la cautela propia de un derbi. Los locales, penúltimos en la clasificación, necesitan los puntos de forma desesperada para acercarse a la salvación.

El árbitro encargado de dirigir el choque será Juan Martínez Munuera, en un duelo donde la solidez defensiva visitante examinará la capacidad de reacción del equipo levantinista.