El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas en el Jan Breydelstadion. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones.

En lo deportivo, el conjunto colchonero llega con la moral algo tocada tras caer recientemente por 3-0 ante el Rayo Vallecano en La Liga, aunque reforzado por su buen papel previo en competiciones europeas. Diego Pablo Simeone afronta este choque con bajas significativas: Nico Serrano y Pablo Barrios no han viajado por lesión.

Además, jugadores clave como Clement Lenglet y Robin Le Normand llegan apercibidos, por lo que una tarjeta amarilla les impediría jugar la vuelta en Madrid. El Brujas, por su parte, tratará de aprovechar su solidez como local para sorprender a un Atlético que recupera a jugadores como Alexander Sørloth para el once inicial.