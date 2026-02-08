Seis victorias seguidas en Liga avalan a un Real Madrid que ha subido la intensidad en el pulso por la Liga con el Barcelona, que, antes de arrancar la jornada, aventaja en el liderato por un punto. De las seis, tres le corresponden a Arbeloa. Dos en casa, entre pitos y dudas, ante Levante y Rayo Vallecano, y una solvente fuera de casa, contra el Villarreal, que de ser un impulso se convirtió en un espejismo.

La derrota en Lisboa ante el Benfica (4-2) volvió a mostrar las carencias del conjunto blanco esta temporada. Dos imágenes muy diferentes, Villarreal y Benfica, lejos del Bernabéu, como se dará este domingo en Mestalla ante el Valencia.

Un estadio en el que acostumbra a sufrir el Real Madrid. La pasada temporada, los goles de Modric en el minuto 85 y de Jude Bellingham en el 95 le permitieron remontar el tanto inicial de Hugo Duro. En la anterior, un empate a dos final y hace tres años victoria del Valencia 1-0.