Los de Scariolo llegan on un excelente momento competitivo, a pesar de la última derrota en la Euroliga ante el Dubái, mientras que los granadinos buscan una reacción tras una racha complicada de resultados.

El Real Madrid ha demostrado un gran rendimiento en sus últimos encuentros en la competición nacional, con 4 victorias claras en sus últimos 5 partidos ligueros, y en los que siempre ha rondado los 100 puntos de promedio (99-78 ante Zaragoza, 85-103 ante Río Breogán, 94-79 ante Valencia Basket y 85-90 ante Morabanc Andorra). Además es su último partido en casa antes de la Copa del Rey.

El Covirán Granada llega al partido con una situación complicada en la Liga Endesa, sobre todo después de perder los últimos cinco encuentros que ha disputado: Río Breogán (64-83), Surne Bilbao (84-88) Unicaja (88-79), Barça (108-71) y Recoletas Salud (90-107).