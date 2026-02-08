El base checo, que arrastraba molestias en la espalda, apenas pudo disputar seis minutos en Vitoria, mientras que el escolta estadounidense, principal referente ofensivo azulgrana tanto en la Liga Endesa (12,3 puntos de media) como en la Euroliga (15,5), tuvo que retirarse en la recta final del encuentro por un dolor en el abductor de la pierna izquierda.

Las palabras y el gesto serio de Xavi Pascual en la rueda de prensa al referirse al estado de ambos jugadores los descartaron para el duelo catalán de la competición doméstica y, al mismo tiempo, sembraron dudas sobre su posible presencia en la Copa del Rey dentro de dos semanas.

La exigencia del calendario y la acumulación de minutos están pasando factura a un Barça que sostuvo el primer tramo de la temporada impulsado por el aire fresco que supuso la llegada del catalán al banquillo y la confianza que transmitió al grupo, pero que ahora empieza a notar el desgaste físico.