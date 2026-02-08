Atlético de Madrid y Real Betis se ven las caras en el enfrentamiento que forma parte de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 25-26. El encuentro tiene lugar en el Riyadh Air Metropolitano, donde el conjunto del Cholo Simeone contará con el apoyo de su afición para sumar tres puntos más muy necesarios para asentarse en los puestos de UEFA Champions League.

Llega muy reforzado el conjunto rojiblanco tras golear el pasado jueves, precisamente contra el Real Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey (0-5). Una espectacular actuación del Atlético de Madrid en la Cartuja le dio el pase a las semifinales, donde jugará contra el FC Barcelona en una durísima eliminatoria.

Está muy necesitado de la victoria el conjunto rojiblanco, después de haber empatado contra el Levante UD en el estadio Ciudad de Valencia (0-0). Ha podido sumar 11 puntos de los últimos 15 posibles, por lo que ocupa la tercera posición en LaLiga EA Sports con 45 puntos (13 victorias, 6 empates y 3 derrotas).