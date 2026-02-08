Victoria importante la que logró el Athletic Club en su partido ante el Levante en San Mamés. La expulsión temprana de Matturro obligó a los visitantes a jugar con uno menos casi todo el encuentro, y eso lo aprovecharon los vascos.

El 2-0 con el que terminó la primera mitad encarriló la victoria de los de Valverde, pero el Levante batalló pese a su inferioridad numérica. Con el triunfo, el Athletic Club da un gran paso para alejarse de los puestos de descenso mientras que el Levante se hunde más en ellos.