El partido, correspondiente a la jornada 22 de La Liga, se disputará este sábado 31 de enero de 2026 a las 21:00 horas en el Estadio Manuel Martínez Valero. Los aficionados podrán seguir el choque en directo a través del canal Movistar+ La Liga.

En el apartado deportivo, el equipo dirigido por Hansi Flick llega con bajas significativas como las de Pedri, Gavi y Christensen, pero recupera a Frenkie de Jong para el once titular. Por su parte, el Elche de Eder Sarabia no podrá contar con Febas por sanción, ni con los lesionados Rafa Mir y Josan.

Históricamente, el feudo ilicitano ha sido propicio para los culés, quienes han vencido en sus últimas cinco visitas oficiales. El arbitraje correrá a cargo de Alejandro Muñiz Ruiz, con Pizarro Gómez en el VAR, en un duelo vital para las aspiraciones de ambos en la tabla.