Una notable actuación de Kam Taylor, bien secundado por Neal Sako y Jean Moneto, y el empuje de la grada del Roig Arena permitieron al Valencia Basket superar en el tramo final las inseguridades que le creó en su juego el Maccabi Tel Aviv y cerrar con victoria el que fue el primer partido de la temporada en España con público ante un equipo israelí.

Pese a que un informe de la Policía Nacional recomendaba jugar a puerta cerrada, el Valencia Basket decidió que sus abonados sí que pudieran asistir al encuentro y aunque fue la entrada más floja de la campaña (7.944 frente a los más de doce mil de media de sus últimos dos encuentros) la grada tiró de su equipo, tal vez alentada por el mal trato que denunció el club que recibió hace un mes en Israel o por no haber podido asistir al duelo ante el Hapoel Tel Aviv en octubre. O por las dos cosas.

El triunfo permitió al Valencia Basket compensar la derrota sufrida en la anterior jornada en la pista del Bayern Múnich y regresar al 'top 6' de la clasificación.