El Barça pagó cara su irregularidad en El Pireo y acabó superado por Olympiacos en un duelo directo por las primeras posiciones de Euroliga. Los azulgrana, que empezaron perdiendo de 17, pasaron del infierno a la gloria para volver a mostrarse frágiles en la recta final del partido.

Sasha Vezenkov comandó el esfuerzo de los helenos con 20 puntos, bien secundado por el intenso Tyrique Jones que fue un coloso dentro de la zona (16 puntos y 8 rebotes) frente a un Barça resucitado por Darío Brizuela (14) y con una buena reaparición de Will Clyburn (14).